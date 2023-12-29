Российская таможня рассказала о перевыполнении плана по сборам

ФТС сообщила о перевыполнении плана по перечислениям на 158,6 миллиарда рублей

По итогам 2023 года органы Федеральной таможенной службы (ФТС) России перечислили в федеральный бюджет 6,623 триллиона рублей, что на 6,4 процента больше, чем годом ранее, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Годовой план удалось перевыполнить на 158,6 миллиарда рублей (2,45 процента), рассказали в ФТС. Проблемы с прекращением поставок газа по газопроводу «Северный поток» удалось компенсировать за счет сборов с импорта, которые составили 74,5 процента от общей суммы администрируемых платежей. По сравнению с прошлым годом они выросли в полтора раза.

Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов выразил благодарность всем таможенникам за добросовестный и самоотверженный труд на благо Родины.

Ранее Давыдов рассказал, что суммарный размер выпадающих платежей от экспорта газа по «Северному потоку» за год достигнет уровня в 1,14 триллиона рублей.