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13:29, 22 февраля 2024Забота о себе

Диетолог развеял несколько популярных мифов о похудении

Диетолог Мосли: привычка пропускать завтрак не помогает похудеть

Фото: Unsplash

Диетолог Майкл Мосли перечислил несколько самых популярных правил похудения, которые на самом деле являются не более чем мифами. Его слова приводит Daily Mirror.

Первый миф, который развеял Мосли, касается привычки пропускать завтрак. Он рассказал, что в 2014 году ученые в течение 16 недель наблюдали за 283 людьми с избыточным весом, которые пытались похудеть. К концу исследования оказалось, что те, кто пропускал завтрак, потеряли в среднем 0,71 килограмма, а те, кто завтракал, — 0,76 килограмма. «Пропуская завтрак, вы можете упустить необходимые питательные вещества, в конечном итоге из-за этого вы будете чувствовать голод и больше перекусывать в течение дня», — предупредил Мосли.

Вторым мифом диетолог назвал убеждение, что питьевые диеты помогают похудеть. Он объяснил, что, придерживаясь таких систем питания, люди не едят обычную пищу, а пьют соки и за счет этого теряют вес. Однако Мосли отметил, что похудение происходит благодаря сокращению количества жидкости в организме, а не жира. «Как только вы вернетесь к нормальному питанию, вес неизбежно вернется», — предупредил он.

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Наконец Мосли призвал не бояться есть продукты, содержащие жиры. По его мнению, регулярное употребление оливкового масла, орехов и жирной рыбы помогает похудеть намного быстрее, чем постоянное питание обезжиренными продуктами. Кроме того, жиры необходимы для здоровья сердца, сосудов и общего здоровья организма, заключил Мосли.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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      Екатерина Улитина
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