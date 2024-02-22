В США предупредили о риске попадания оружия ВСУ на черный рынок

Центр Стимсона: переданные ВСУ боеприпасы рискуют попасть на черный рынок

Переданные Украине сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, в том числе кассетные, рискуют попасть на черный рынок. Об этом говорится в докладе базирующегося в США аналитического Центра Стимсона, пишет РИА Новости.

Как уточнили специалисты, на Украине остаются тонны неразорвавшихся снарядов. «Они могут быть легко перепрофилированы для непредусмотренного использования противозаконными элементами», — предупредили в центре.

При этом поставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие имеет длительный срок хранения, который потенциально может значительно превысить продолжительность нынешнего конфликта.

«Существует множество примеров того, как за прекращением боевых действий следовало резкое увеличение незаконных потоков оружия», — подчеркнули авторы доклада.

Ранее американский журналист Сеймур Херш, известный своими разоблачительными расследованиями, рассказал об утечке поставляемого США на Украину оружия.