Долина спела перед ранеными российскими военными

Долина рассказала о боли во время выступлений перед ранеными бойцами СВО

Российская певица Лариса Долина спела перед ранеными бойцами специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Пятый канал.

Артистка выступила перед пациентами ЦВКГ им. П. В. Мандрыка и ЦВКГ им. А. А. Вишневского.

«Я всегда испытываю щемящую боль, когда выхожу на сцену и пою перед бойцами, теми, кто потерял части тела, проходит лечение», — призналась исполнительница.

Долина отметила, что подобные мероприятия помогают защитникам Отечества быстрее восстанавливаться. Также она подчеркнула, что «живые глаза» раненых дают ей понять, что она выступает не зря.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал российского певца Стаса Михайлова отправиться в зону СВО.