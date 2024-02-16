Стаса Михайлова призвали отправиться в зону СВО

Глава ФПБК Бородин призвал Стаса Михайлова выступить в зоне СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал российского певца Стаса Михайлова отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в беседе с НСН.

«Я призываю вас поехать в зону проведения СВО! Не просто пофотографироваться, давайте с вами организуем хорошую гуманитарную помощь», — обратился Бородин к артисту.

Он выразил мнение, что у Михайлова хватит средств на сбор нескольких фур с гуманитарной помощью, и предложил певцу дать концерт, пообщаться с бойцами и «прочувствовать все».

Однако глава ФПБК отметил, что Михайлов может отправиться в зону СВО не по зову сердца. «Это, как и для Киркорова, для него может быть бизнесом. Какие-то люди от души туда ездят, под гитару поют, а у этих — это все бизнес», — заключил он.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин не поверил в искренность посетившего Горловку певца Филиппа Киркорова. Певец выступил перед ранеными бойцами в госпитале.