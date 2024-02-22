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09:49, 22 февраля 2024Из жизни

Домовладелец обнаружил «монстра» с щупальцами в кухонном сливе

Пользователь сети обнаружил в кухонном сливе похожих на монстра червей

Пользователь сети нашел «инопланетного монстра» в кухонном сливе у себя дома и пришел в ужас. Об этом сообщает Daily Mirror.

Домовладелец снял неизвестное существо на видео и опубликовал ролик на форуме Reddit. На кадрах видно, как в сливном отверстии лежит некий живой сгусток. У существа большое количество извивающихся щупалец.

Пользователь обратился к читателям форума с просьбой идентифицировать «монстра», которого он обнаружил в трубе. Люди быстро определили, что в сливе поселились трубочники — тонкие нитевидные черви розоватого цвета длиной до 40 миллиметров. Они обитают на дне заиленных стоячих водоемов, в загрязненных ручьях и реках. Иногда собираются в трубопроводах и питаются скапливающимися там бактериями.

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Трубочники безвредны для человека, однако они все равно напугали домовладельца и привели в ужас некоторых пользователей. «Для моего психического здоровья лучше просто верить, что это редкое существо, которое не может жить там, где живу я», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что 70-летний житель Индии обнаружил загадочного червя после снегопада в штате Кашмир. Длинное тонкое существо извивалось на только что выпавшем снегу.

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      Алиса Удовик
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