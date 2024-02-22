Двое россиян бросили гранату в здание полиции и попали в колонию

В Приамурье вынесли приговор товарищам, бросившим гранату в здание полиции

В Амурской области суд вынес приговор 36-летнему и 27-летнему местным жителям, бросившим гранату в здание полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россияне признаны винными по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Один из них также виновен по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») УК РФ. 36-летний россиянин получил три года и два месяца колонии общего режима, а 27-летний — два года.

По данным ведомства, утром 8 июня 2023 года пьяные товарищи проходили мимо здания полиции в Тынде. Один из них предложил опробовать страйкбольную шумовую гранату. Тогда они привели ее в действие и бросили через забор на территорию здания МО МВД «Тындинский». При этом старший осужденный снимал все на камеру, высказывая экстремистские призывы, и отправил ролик знакомым.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае полицейские задержали мужчину, который угрожал ножом медицинским работникам и повредил машину скорой помощи.