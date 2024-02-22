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17:21, 22 февраля 2024Ценности

Дженнифер Энистон высмеяла свою культовую прическу из 90-х

Кадр: бренд LolaVie

Американская актриса Дженнифер Энистон высмеяла свою культовую прическу, которую она носила в 1990-годах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость сняла рекламный ролик для своего косметического бренда по уходу за волосами LolaVie. В нем Энистон предстала в кожаном платье черного цвета. Затем она обернулась и посмотрела на женщину, которая сидела в парикмахерском кресле. У той была стрижка, которую носила героиня Энистон Рейчел Грин из телесериала «Друзья». Данная прическа представляет собой рваные обрамляющие лицо пряди, концы которых загибаются внутрь под подбородком.

«Хорошо, это очень милая стрижка. Это как один маленький клок волос... Я никогда раньше такого не видела», — с иронией сказала Энистон.

В январе американская актриса Кортни Кокс также высмеяла свою прическу в фильме «Крик», сняв шуточный ролик. Так, в начале видео появился один из друзей 59-летней звезды, который спросил, что происходит в ее особняке. Кокс, в свою очередь, заметила, что на одежде приятеля напечатано ее изображение в роли журналистки Гэйл Уэзерс.

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      Мария Винар
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