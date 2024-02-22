Европейский Центробанк отчитался о первом за долгие годы убытке

ЕЦБ получил в 2023 году первый за 19 лет убыток в €1,3 млрд

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отчитался о завершении 2023 года с убытком впервые за последние 19 лет, составившим 1,3 миллиарда евро, сообщает регулятор.

Отмечается, что показатель учитывает полное высвобождение резервов в размере 6,6 миллиарда евро на покрытие финансовых рисков, без которых убыток оказался бы намного больше. Вернуться к стабильно получаемой прибыли ЕЦБ рассчитывает в течение ближайших нескольких лет.

Говоря о причинах произошедшего, в регуляторе указали, что к первым за долгие годы убыткам привело повышение ключевых ставок в рамках борьбы с инфляцией, из-за которого выросли расходы по обязательствам, привязанные к плавающим процентным ставкам.

Ранее эксперты ЕЦБ, моделировавшие последствия реорганизации производства в еврозоне, пришли к выводу, что попытка снизить зависимость от иностранных поставщиков путем стимулирования импортозамещения может привести Европу к ускорению роста цен, падению конкурентоспобности местных товаров и нестабильности экономики.