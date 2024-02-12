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13:54, 12 февраля 2024Экономика

В Европе испугались влияния импортозамещения на экономику

ЕЦБ: протекционизм может привести Европу к росту цен и нестабильности экономики

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Попытка снизить зависимость от иностранных поставщиков путем стимулирования импортозамещения в Европе может привести к ускорению роста цен, падению конкурентоспобности местных товаров и нестабильности экономики, считают эксперты Европейского Центробанка (ЕЦБ), моделировавшие последствия реорганизации производства в еврозоне. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Экономисты анализировали прежде всего возможность снижения зависимости от поставок из Китая и США на фоне протекционизма этих держав. Отмечается, что реализация сценария серьезно отразится на объеме глобальной торговли, а в самой Европе может пострадать качество продукции локальных производств.

Логичным вариантом проведения политики импортозамещения авторы документа, испугавшиеся возможных последствий, видят ее распространение лишь на те товары, которые в условиях перестройки цепочек поставок могут действительно не добраться до Европы в нужные сроки.

Ранее глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеал предрекла снижение глобального ВВП на пять процентов в случае разделения мировой экономики на два торговых блока, что равносильно потере экономики Японии. По мнению руководителя ЕЦБ Кристин Лагард, экономические модели, которые применяются в Европе, оказались плохо приспособлены к кризисам последних лет.

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      Дмитрий Воронин
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