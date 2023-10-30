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13:03, 30 октября 2023Экономика

Оценены потери мирового ВВП при расколе на торговые блоки

Глава ВТО Оконджо-Ивеала: мировой ВВП может потерять 5 % из-за раскола торговли

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

По оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), в случае разделения мировой экономики на два торговых блока глобальный ВВП потеряет в долгосрочной перспективе пять процентов, заявила Nikkei глава организации Нгози Оконджо-Ивеал.

По словам специалиста, решения о разделении на блоки не принято, но наблюдаются «признаки очень дорогостоящей фрагментации». «Это все равно что потерять всю экономику Японии», — оценила она возможные последствия раскола.

В материале напомнили, что глобальная свободная торговля столкнулась с трудностями в 2017 году, когда президент Дональд Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства, а при Джо Байдене американцы стали ограничивать Китаю доступ к передовым технологиям в области полупроводников, заявляя о «снижении рисков». При этом больших признаков более широкой деглобализации в ВТО сейчас не видят. На 2024 год прогнозируется рост международной торговли на 3,3 процента с оговоркой, что на показатель может повлиять продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.

В сентябре, еще до начала боевых действий между Израилем и группировкой ХАМАС, в рейтинговом агентстве Moody's называли главными рисками для глобальной экономики сохранение высокой инфляции в мире, рост ключевых ставок ведущих Центробанков и медленное восстановление ВВП Китая после затяжных локдаунов.

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      Дмитрий Воронин
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