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14:45, 22 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ студента

В Омской области ФСБ задержала студента, планировавшего воевать на стороне ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Омской области сотрудники ФСБ задержали 18-летнего студента одного из местных университетов, который планировал уехать на Украину, чтобы воевать на стороне вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, задержанный также разделял идеологию «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) — при обысках по месту жительства студента силовики нашли атрибутику этих организаций.

Ранее ФСБ раскрыла организатора теракта в подмосковной Лобне. По данным ведомства, задержанный уроженец Ярославля заминировал автомобиль Skoda Yeti около здания Росреестра по заданию украинских спецслужб.

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      Олеся Мицкевич
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