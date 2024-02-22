ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ студента

В Омской области ФСБ задержала студента, планировавшего воевать на стороне ВСУ

В Омской области сотрудники ФСБ задержали 18-летнего студента одного из местных университетов, который планировал уехать на Украину, чтобы воевать на стороне вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, задержанный также разделял идеологию «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) — при обысках по месту жительства студента силовики нашли атрибутику этих организаций.

Ранее ФСБ раскрыла организатора теракта в подмосковной Лобне. По данным ведомства, задержанный уроженец Ярославля заминировал автомобиль Skoda Yeti около здания Росреестра по заданию украинских спецслужб.