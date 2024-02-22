Госдеп выразил надежду на скорое вступление Украины в НАТО

Госдеп: США видят Украину в НАТО и ожидают ее скорейшего вступления

Госдеп США в будущем видит Украину в составе Североатлантического альянса и ожидает ее скорейшего вступления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент [США] Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО», — отметила исполняющая обязанности заместителя государственного секретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким.

Она добавила, что Соединенные Штаты работают вместе с Киевом над тем, чтобы Украина как можно скорее вступила в НАТО.

Ранее представитель Госдепа США Ведант Патель подчеркнул, что решение о присоединении Киева к альянсу должно приниматься коллективно всеми странами — участницами НАТО. Он также добавил, что Вашингтон поддерживает так называемую политику открытых дверей организации.