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18:28, 22 февраля 2024Мир

Госдеп выразил надежду на скорое вступление Украины в НАТО

Госдеп: США видят Украину в НАТО и ожидают ее скорейшего вступления

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госдеп США в будущем видит Украину в составе Североатлантического альянса и ожидает ее скорейшего вступления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент [США] Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО», — отметила исполняющая обязанности заместителя государственного секретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким.

Она добавила, что Соединенные Штаты работают вместе с Киевом над тем, чтобы Украина как можно скорее вступила в НАТО.

Ранее представитель Госдепа США Ведант Патель подчеркнул, что решение о присоединении Киева к альянсу должно приниматься коллективно всеми странами — участницами НАТО. Он также добавил, что Вашингтон поддерживает так называемую политику открытых дверей организации.

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      Лина Пивоварова
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