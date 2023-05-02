Госдеп ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Госдеп США заявил, что решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно

Представитель Госдепа США Ведант Патель ответил на вопрос о публикации французской газеты Le Monde по поводу негативного отношения Вашингтона к членству Украины в НАТО. Его слова опубликованы на сайте департамента.

Патель подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей альянса. «Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс», — добавил он. Однако на данный момент, отметил Патель, США сосредоточены на обеспечении поддержки Киева в решении проблем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение о присоединении новых членов к НАТО, в том числе и Украины, должна принимать сама организация. Она также добавила, что на сегодняшний день приоритетом для Вашингтона является оказание экономической и гуманитарной помощи Киеву.