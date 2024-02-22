Индия решила начать производство собственного бренда смартфонов

Правительство Индии запланировало создание собственного бренда смартфонов

В Индии решили начать производство собственного бренда смартфонов. Об этом рассказал министр связи и информационных технологий республики Ашвини Вайшнав, его слова приводит издание Business Standard.

Он отметил, что успех Индии в крупномасштабном производстве смартфонов иностранных производителей придал решимость создавать в стране новые производственные площадки. «Мы также будем целенаправленно работать над созданием полноценной экосистемы мобильных телефонов в стране», — сообщил Вайшнав о планах властей.

По словам главы ведомства, правительство планирует в ближайшее время одобрить строительство 2-3 заводов по производству полупроводников, что послужит значимым стимулом для технологической отрасли Индии. «Мы хотели бы продвинуться во всех этапах цепочки создания стоимости полупроводников. У нас есть сильные стороны в разработке, и теперь нам нужно наращивать силы в области производства, сборки и тестирования», — сказал министр.

Ранее стало известно, что в 2023 году товарооборот России и Индии увеличился в 1,8 раза, до рекордных 65 миллиардов долларов. По данным индийской статистической службы, республика нарастила объем импорта российских товаров до 60,1 миллиарда долларов, а поставки индийской продукции в Россию увеличились до 4 миллиардов долларов. В результате РФ стала вторым по величине поставщиком (на первом месте — Китай с показателем 100 миллиардов долларов) страны по итогам прошлого года.

