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11:24, 22 февраля 2024Ценности

Известная 58-летняя модель показала фанатам фото топлес

Фото: @paulinaporizkov

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова показала фанатам фото топлес. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя манекенщица выложила сделанный для португальской версии журнала Vogue снимок. На нем она предстала в укороченном черном пальто, которое распахнула, показав обнаженную грудь. Кроме того, знаменитость примерила прозрачные чулки с кружевной отделкой и трусы с заниженной талией.

В подписи она продолжила мысль из своего предыдущего поста. Модель отметила, что в обществе порицается демонстрация сексуальности зрелыми и пожилыми женщинами, в отличие от молодых девушек.

«Это самый очевидный признак нашего патриархального мира, в котором женщины в основном расценивались как племенной фонд», — заявила Поризкова.

Ранее в феврале она также снялась топлес, позируя в ванной в черных трусах и распахнутом розовом халате.

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      Алина Гостева
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