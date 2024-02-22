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16:34, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая раскрыла отношение к эмиграции

Ведущая Тутта Ларсен заявила, что не представляет себя нигде, кроме как в России

Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Известная российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) заявила, что не представляет себя и свою жизнь нигде, кроме как в России. Отношение к эмиграции она раскрыла в интервью актеру Вячеславу Манучарову, видео доступно на YouTube.

Телеведущая рассказала, что в прошлом ее часто спрашивали, почему она не переехала. «У меня тогда был такой ответ: моя Родина — это там, где мои люди. Мои друзья, мое окружение, вообще все. (...) Я никогда не соберу этот букет потрясающих людей, с которыми я здесь срослась и общаюсь, ни в одной точке мира, даже в самом райском уголке», — объяснила она.

По словам Ларсен, она хотела бы иметь возможность часто путешествовать, однако никогда не желала эмигрировать из России.

Ранее сообщалось, что старший сын Тутты Ларсен Лука отправился в армию. Ведущая рассказала, что он сам принял такое решение, а она поддержала его выбор.

Тутта Ларсен прославилась как виджей музыкально-развлекательного телеканала MTV Россия. Позднее работала на каналах «Звезда» и «Карусель». Кроме того, сотрудничала с радиостанциями «Маяк», «Вера», «Столица FM» и другими.

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      Маргарита Щигарева
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