Известный блогер назвал Собчак «человеком, которого волнуют только деньги»

Блогер Стас Васильев заявил, что Собчак накручивает просмотры на YouTube

Известный российский блогер, бывший ведущий программы «Стас LIVE» на канале Владимира Соловьева Стас Васильев заявил, что журналистку Ксению Собчак интересуют только деньги. Такое мнение он выразил в интервью проекту Metametrica, видео вышло на YouTube.

Васильев назвал Собчак «человеком, которого волнуют только деньги». «Она сидит, зарабатывает бабки, ей вообще, на самом деле, насрать», — заявил он.

Блогер также счел, что журналистка накручивает просмотры на свои видео на YouTube. По словам Васильева, к такому выводу он пришел после того, как сравнил соотношение лайков, просмотров и комментариев у ее роликов. «Это невозможная статистика», — сказал он.

Ранее критически о Собчак высказался блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль). Оценивая свое интервью журналистке, вышедшее в 2020 году, он назвал ее хитрой и обвинил в манипуляциях.