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19:14, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Известный блогер назвал Собчак «человеком, которого волнуют только деньги»

Блогер Стас Васильев заявил, что Собчак накручивает просмотры на YouTube

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известный российский блогер, бывший ведущий программы «Стас LIVE» на канале Владимира Соловьева Стас Васильев заявил, что журналистку Ксению Собчак интересуют только деньги. Такое мнение он выразил в интервью проекту Metametrica, видео вышло на YouTube.

Васильев назвал Собчак «человеком, которого волнуют только деньги». «Она сидит, зарабатывает бабки, ей вообще, на самом деле, насрать», — заявил он.

Блогер также счел, что журналистка накручивает просмотры на свои видео на YouTube. По словам Васильева, к такому выводу он пришел после того, как сравнил соотношение лайков, просмотров и комментариев у ее роликов. «Это невозможная статистика», — сказал он.

Ранее критически о Собчак высказался блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль). Оценивая свое интервью журналистке, вышедшее в 2020 году, он назвал ее хитрой и обвинил в манипуляциях.

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      Маргарита Щигарева
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