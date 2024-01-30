Гость интервью Собчак назвал ее хитрой и сравнил со змеей

Гость интервью Собчак блогер Эдвард Бил назвал ее хитрой и сравнил со змеей

Известный российский блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) оценил свое интервью телеведущей Ксении Собчак, которое вышло в 2020 году. В беседе с блогером Амираном Сардаровым он обвинил журналистку в манипуляциях, а также назвал хитрой и сравнил со змеей. Видео вышло на YouTube.

Бил отметил, что в нынешних условиях не согласился бы дать Собчак еще одно интервью. Он объяснил, что считает телеведущую хитрым и эгоистичным журналистом, который готов уничтожать все на своем пути ради своей цели.

При этом блогер заявил, что Собчак не выполнила условия относительно их беседы, о которых они предварительно договорились устно. «Она сначала втискивается в доверие, как змея залезает, пытается расположить к себе человека всяческими путями. Профессионально это делает. И ты на секундочку задумываешься о том, что все четко будет, гладко. (...). И в какой-то самый расслабленный момент она бьет в спину сильно», — высказался гость интервью Собчак.

Ранее изнанку публичной беседы с Собчак раскрыла блогерша Карина Нигай. В частности, она рассказала, что понятия не имела, какие вопросы будут на интервью. При этом она описала журналистку словами «не такая опасная».

Интервью Била Собчак вышло на YouTube в 2020 году. Блогер обсудили с журналисткой его семью, карьеру в интернете, отношение к политике и другие темы.