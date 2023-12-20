Гостья интервью Собчак описала ее словами «не такая опасная»

Гостья интервью Ксении Собчак Карина Нигай описала ее словами «не такая опасная»

Гостья интервью журналистки Ксении Собчак, блогерша Карина Нигай описала ее словами «не такая опасная». Об этом она высказалась в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я понятия не имела, на какие темы мы с Ксюшей будем разговаривать, я уже не говорю о конкретных вопросах», — отметила Нигай. По ее словам, журналистка не согласовывает темы для интервью заранее. «А главное — ничего нельзя скорректировать во время монтажа», — подчеркнула блогерша.

Нигай также выразила мнение, что Собчак «не такая опасная, как про нее говорят». «Беседа была провокационной, но очень уважительной», — пояснила она. Инфлюэнсерша добавила, что журналистка поддерживала ее во время интервью. «Как говорится, кто-то видит нападки, а уверенный в себе человек — доброту», — заключила она.

Интервью Собчак с Нигай вышло на YouTube-канале журналистки 18 декабря.

Ранее российский блогер Артем Граф (настоящее имя — Артем Сергеев) побывал на интервью Ксении Собчак и описал подробности съемок ее видео. «Это прямо заметно, что она профи», — рассказал блогер. По его словам, ведущая показалась ему «очень сильной энергетически».