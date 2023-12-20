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11:17, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Гостья интервью Собчак описала ее словами «не такая опасная»

Гостья интервью Ксении Собчак Карина Нигай описала ее словами «не такая опасная»

Фото: @karina_nigay/

Гостья интервью журналистки Ксении Собчак, блогерша Карина Нигай описала ее словами «не такая опасная». Об этом она высказалась в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я понятия не имела, на какие темы мы с Ксюшей будем разговаривать, я уже не говорю о конкретных вопросах», — отметила Нигай. По ее словам, журналистка не согласовывает темы для интервью заранее. «А главное — ничего нельзя скорректировать во время монтажа», — подчеркнула блогерша.

Нигай также выразила мнение, что Собчак «не такая опасная, как про нее говорят». «Беседа была провокационной, но очень уважительной», — пояснила она. Инфлюэнсерша добавила, что журналистка поддерживала ее во время интервью. «Как говорится, кто-то видит нападки, а уверенный в себе человек — доброту», — заключила она.

Интервью Собчак с Нигай вышло на YouTube-канале журналистки 18 декабря.

Ранее российский блогер Артем Граф (настоящее имя — Артем Сергеев) побывал на интервью Ксении Собчак и описал подробности съемок ее видео. «Это прямо заметно, что она профи», — рассказал блогер. По его словам, ведущая показалась ему «очень сильной энергетически».

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      Олег Давыдов
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