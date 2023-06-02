Гость интервью Собчак раскрыл подробности съемок ее видео

Блогер Артем Граф словами «все за ней бегают» описал съемки интервью у Ксении Собчак

Российский блогер Артем Граф (настоящее имя — Артем Сергеев) побывал на интервью у телеведущей Ксении Собчак и описал подробности съемок ее видео. В беседе с проектом «Линза» он раскрыл, что у Собчак большая съемочная группа. Видео опубликовано на YouTube.

По словам Сергеева, Собчак показалась ему «очень сильной энергетически». «Она заходит, сразу же все внимание на нее, все за ней бегают. У нее огромная съемочная группа, площадка. В кадре держится очень круто. И это прямо заметно, что она профи», — рассказал блогер.

Гость проекта добавил, что не сразу согласился на интервью, поскольку поначалу принял приглашение за розыгрыш. Впоследствии, когда он убедился в обратном, менеджеры Собчак оплатили ему поездку, отметил Сергеев.

Артем Граф снялся в выпуске «Как не стать жертвой травли или агрессором: реальные истории буллинга и советы специалистов», который вышел 29 мая на канале «Осторожно: Собчак». Блогер обсудил с телеведущей тему травли; в частности, речь шла об извинениях Графа перед одноклассником, которого он унижал во время учебы в школе.

Ранее популярный российский блогер Стас Васильев заявил, что стал гостем интервью Собчак, и негативно высказался о своем опыте. По его словам, телеведущая задавала ему «идиотские вопросы» и подолгу не отвечала на его реплики.