Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:06, 29 мая 2023Интернет и СМИ

Побывавший на интервью у Собчак блогер описал работу с ней словами «это позор»

Блогер Стас Васильев заявил, что разочаровался в Ксении Собчак после интервью с ней

Кадр: «Стас Ай, Как Просто!» / RuTube

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», заявил, что разочаровался в телеведущей Ксении Собчак после того, как побывал у нее интервью. Подробности он раскрыл в публикации в своем Telegram-канале.

Васильев описал опыт работы с телеведущей фразой «это был позор». В частности, по словам блогера, у него сложилось впечатление, что Собчак не подготовилась к интервью, так как задавала «идиотские вопросы».

«Уровень абсурда был такой, что Ксения зависала по минуте, ожидая, что скажет редактор в ухо. И после того, как я в очередной раз начал над этим подтрунивать, типа ''Ксюш, ну че, че тебе там редактор говорит'', она закончила интервью, которое не продлилось, по моим ощущениям, и часа», — продолжил он.

Материалы по теме:
«К такому психологу ходить опасно» Как в погоне за славой Лина Дианова стала героиней десятков разоблачений?
«К такому психологу ходить опасно»Как в погоне за славой Лина Дианова стала героиней десятков разоблачений?
4 марта 2023
«Некоторые просто в шарагу пошли обратно» Как изменилась жизнь российских блогеров за год без TikTok?
«Некоторые просто в шарагу пошли обратно»Как изменилась жизнь российских блогеров за год без TikTok?
9 марта 2023

По словам Васильева, в ходе беседы он в ответ на критику Собчак вступал с ней в споры и припоминал различные факты из ее биографии. Из-за этого, как заверил блогер, после интервью представитель ее команды попытался устроить с ним конфликт.

Он также заявил, что интервью было записано в начале апреля и изначально должно было выйти до 10 мая. Представители команды телеведущей, как утверждает Васильев, недавно пообещали ему выпустить видео в июне или июле. Блогер посетовал на то, что в этом случае значительная часть его слов будет уже неактуальной.

«Ходите к Собчак со своей камерой и микрофоном. Я не брал с собой, потому что уже давно знаю, что меня подрежут и выставят дебилом, а на мои оправдания всем будет *** [плевать]. Но того, что могут в принципе не выпустить, я не ожидал», — заключил он.

Ранее Васильев, говоря о планах записать интервью у Собчак, оценил перспективу общения с ней фразой «Не против, чтобы меня унизили». Он выразил уверенность в том, что телеведущая будет задавать ему острые вопросы.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине поддержали перенос празднования Дня Победы на 8 мая
    Россияне рассказали об изменении своего материального положения
    Россияне раскрыли причины отказа от покупки готовых квартир
    Акула напала на 15-летнюю девушку и едва не оторвала ей ногу
    Режиссер скандального «Последнего искушения Христа» снова снимет фильм об Иисусе
    На Украине одобрили законопроект о национализации банков подсанкционных лиц
    В российском регионе пантера в зоопарке напала на первоклассницу
    Кардиолог перечислила сохраняющие здоровье сердца после 50 лет привычки
    Фитнес-эксперт рассказал о пользе пилатеса для пожилых людей
    Побывавший на интервью у Собчак блогер описал работу с ней словами «это позор»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.