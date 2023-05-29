Побывавший на интервью у Собчак блогер описал работу с ней словами «это позор»

Блогер Стас Васильев заявил, что разочаровался в Ксении Собчак после интервью с ней

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», заявил, что разочаровался в телеведущей Ксении Собчак после того, как побывал у нее интервью. Подробности он раскрыл в публикации в своем Telegram-канале.

Васильев описал опыт работы с телеведущей фразой «это был позор». В частности, по словам блогера, у него сложилось впечатление, что Собчак не подготовилась к интервью, так как задавала «идиотские вопросы».

«Уровень абсурда был такой, что Ксения зависала по минуте, ожидая, что скажет редактор в ухо. И после того, как я в очередной раз начал над этим подтрунивать, типа ''Ксюш, ну че, че тебе там редактор говорит'', она закончила интервью, которое не продлилось, по моим ощущениям, и часа», — продолжил он.

По словам Васильева, в ходе беседы он в ответ на критику Собчак вступал с ней в споры и припоминал различные факты из ее биографии. Из-за этого, как заверил блогер, после интервью представитель ее команды попытался устроить с ним конфликт.

Он также заявил, что интервью было записано в начале апреля и изначально должно было выйти до 10 мая. Представители команды телеведущей, как утверждает Васильев, недавно пообещали ему выпустить видео в июне или июле. Блогер посетовал на то, что в этом случае значительная часть его слов будет уже неактуальной.

«Ходите к Собчак со своей камерой и микрофоном. Я не брал с собой, потому что уже давно знаю, что меня подрежут и выставят дебилом, а на мои оправдания всем будет *** [плевать]. Но того, что могут в принципе не выпустить, я не ожидал», — заключил он.

Ранее Васильев, говоря о планах записать интервью у Собчак, оценил перспективу общения с ней фразой «Не против, чтобы меня унизили». Он выразил уверенность в том, что телеведущая будет задавать ему острые вопросы.