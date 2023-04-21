Популярный блогер признался в готовности быть униженным на интервью Собчак

Блогер Стас Васильев заявил, что пойдет на интервью к Ксении Собчак ради хайпа

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», сообщил, что собирается в ближайшее время пойти на интервью к журналистке и телеведущей Ксении Собчак и оценил общение с ней фразой «Не против, чтобы меня унизили». Свое желание побеседовать с ней он объяснил в эфире проекта «Откровенно с Татаркой», запись которого доступна на YouTube.

Васильев заявил, что ему нравится ходить на интервью, где происходят столкновения интересов гостя и интервьюера. «Мне не нравится, когда приходят и вдвоем сидят и поддакивают друг другу. (...) Собчак, я уверен, задаст [острые вопросы], интересно, что она накопает. Я, в принципе, не против, чтобы меня вообще уничтожили, унизили», — признался он и отметил, что во время встречи сам планирует высказать свои претензии к Собчак.

По словам блогера, в первую очередь он готов пойти к журналистке ради хайпа. Васильев добавил, что интервью Собчак также станет для него возможностью попрактиковаться в публичных дискуссиях и либо благодаря подписчикам телеведущей увеличить свою аудиторию , либо потерять ее часть.

Ранее Васильев рассказал о сотрудничестве с каналом «Соловьев LIVE», на котором он ведет авторскую передачу с середины марта. Блогер назвал автора проекта журналиста Владимира Соловьева демократом за то, что тот решил работать с ним, несмотря на критику Васильева в его адрес.