Кандидат на пост генсека НАТО заявил о неизбежных переговорах с Россией

Премьер Нидерландов Рютте заявил о неизбежности переговоров НАТО и России

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, претендующий на пост генерального секретаря НАТО, заявил о неизбежности переговоров альянса с Россией. Об этом пишет Politico.

Рютте выступил с заявлением в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что только Украина может инициировать мирные переговоры с Россией, но западным политикам тоже придется сесть за стол переговоров.

«Но когда это произойдет, нам также придется сесть за стол переговоров с США, внутри НАТО, [и] коллективно с русскими, чтобы обсудить будущие механизмы безопасности», — заявил он. Как пишет издание, такое высказывание может быть намеком на подталкивание Киева к началу переговоров с Москвой о заморозке конфликта.

Ранее Politico сообщило со ссылкой на официальных представителей США о поддержке президентом США Джо Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО. Отмечается, что это побудит больше членов альянса поддержать выдвижение премьера Нидерландов на пост генсека.