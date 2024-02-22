Ким Кардашьян похвасталась роскошной машиной за миллионы рублей

Американская телезвезда Ким Кардашьян похвасталась новой машиной за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предпринимательница поделилась в сторис снимком, на котором запечатлен автомобиль Cybertruck Tesla серого цвета. Стоимость данного транспортного средства варьируется от 57 тысяч до 96 тысяч долларов (от 5,2 миллиона до 8,8 миллиона рублей). «Крутая автомама», — подписала она кадр.

Известно, что роскошная машина изготовлена из нержавеющей стали, которая предотвращает появление вмятин и коррозии. При этом ее конструкция позволяет устроить спальные места за задними пассажирскими сидениями.

В январе 2023 года Ким Кардашьян похвасталась роскошной коллекцией сумок бренда Balenciaga. Тогда знаменитость опубликовала видео, в котором продемонстрировала свой гардероб. В ролике Кардашьян заявила, что была уверена, что ее коллекция насчитывает 130 моделей, однако решила их пересчитать, и оказалось, что на полках ее шкафов всего 129 изделий.