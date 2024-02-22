Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:13, 22 февраля 2024Ценности

Ким Кардашьян похвасталась роскошной машиной за миллионы рублей

Скриншот: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян похвасталась новой машиной за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предпринимательница поделилась в сторис снимком, на котором запечатлен автомобиль Cybertruck Tesla серого цвета. Стоимость данного транспортного средства варьируется от 57 тысяч до 96 тысяч долларов (от 5,2 миллиона до 8,8 миллиона рублей). «Крутая автомама», — подписала она кадр.

Известно, что роскошная машина изготовлена из нержавеющей стали, которая предотвращает появление вмятин и коррозии. При этом ее конструкция позволяет устроить спальные места за задними пассажирскими сидениями.

В январе 2023 года Ким Кардашьян похвасталась роскошной коллекцией сумок бренда Balenciaga. Тогда знаменитость опубликовала видео, в котором продемонстрировала свой гардероб. В ролике Кардашьян заявила, что была уверена, что ее коллекция насчитывает 130 моделей, однако решила их пересчитать, и оказалось, что на полках ее шкафов всего 129 изделий.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля. Кто приедет в Киев?

      Япония запретила поставки в Россию станков и деталей для них

      Владелец российского ПВЗ Wildberries украл квадрокоптеры и брендовые вещи

      Медведев заявил об исчезновении в Европе лидеров со своей позицией

      Медведев порассуждал о судьбе украинских военных после СВО

      Медведев оценил последствия переговоров с Россией для властей Украины

      Медведев оценил последствия краха доллара

      Российский беспилотник-тейлситтер «Чайка» испытают в зоне СВО

      Медведев описал будущее западных политиков фразой «часть из них просто сдохнет»

      Медведев назвал русских и украинцев одним народом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше