Китайцы массово устремились в один регион России

Почти 130 тысяч туристов КНР посетили Приморский край в 2023 году

Китайцы массово устремились в Приморье, за 2023 год этот российский регион посетили почти 130 тысяч путешественников из КНР. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

«По итогам 2023 года Приморский край по визам и в рамках межправительственного соглашения посетили 129,5 тысячи туристов из Китая», — говорится в сообщении.

Более того, в региональном кабмине напомнили, что в 2022 году в Приморье побывали чуть более 1,2 тысячи граждан азиатской страны.

По словам заместителя руководителя агентства по туризму края Кристины Квинт, в 2024 году Приморье ожидает около 200 тысяч иностранных гостей. Большая часть из них прибудет в пиковый туристический сезон — с июня по сентябрь.

Ранее в феврале россияне описали обстановку около визового центра КНР в Москве словом «нервная». Отмечалось, что с утра среды, 21 февраля, перед зданием визового центра образовалось столпотворение из желающих подать документы.