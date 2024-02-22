Климатолог предупредил о потере странами мира суши из-за роста уровня океанов

Климатолог Чернокульский заявил об уязвимости стран перед ростом уровня океанов

Территории многих государств ежегодно сокращаются из-за подъема уровня воды в океане, рассказал «Ленте.ру» климатолог, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

«Почти все прибрежные страны, кроме некоторых регионов, испытывают проблемы из-за подъема уровня воды. Конечно, есть и намыв берегов, но есть и разрушения. У нас особенно сильно это заметно в Арктике, где приличные площади теряются каждый год», — сказал Чернокульский.

Особенно уязвимы, по словам климатолога, низкие тропические острова, которые со временем могут уйти под воду. Под угрозой также находится Южная Азия.

«Некоторые защищают свои территории, строят дамбы. Люди сопротивляются, возводят защитные укрепления, и в таком случае потери берегов могут быть минимальны. Или, к примеру, могут насыпать острова», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее член комитета по просвещению, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что теория глобального потепления — это преступная ложь. По его мнению, она придумана для «паралича мировой энергетики», а через нее — для остановки мировой экономики.

