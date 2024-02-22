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17:15, 22 февраля 2024Среда обитания

Косторная рассказала о своем переезде от родителей

Фигуристка Алена Косторная рассказала о своем переезде от родителей в 18 лет
Алена Косторная

Алена Косторная. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала в интервью для YouTube-шоу «Дерзкая готовка», как она переехала от родителей.

Спортсменка приняла решение начать жить самостоятельно в съемной квартире, когда ей было 18 лет. «У меня была травма, у меня была сломана рука. И вот что-то мы в очередной раз не поделили — я не помню, что произошло… А я все уже, я самостоятельная, мне все можно, восемнадцать… И я просто в один момент поехала, посмотрела квартиры, та, что понравилась, договор заключила и все», — сообщила она.

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Косторная также ответила на вопрос о том, как отреагировали ее родители на решение дочери. «Они мне по макушке настучали за это. Обиделись, я потом извинялась за то, что я не посоветовалась ни с кем», — призналась она. Кроме того, отец фигуристки рассказал ей, что если бы та поговорила с ними, то узнала бы, что у них есть другая квартира, в которую они разрешили бы ей переехать. «А ты все сама [решила]… Вот и расхлебывай все сама», — поделилась их реакцией спортсменка. Фигуристка признала, что поторопилась с решением о переезде и при более взвешенном подходе можно было бы избежать ссоры и «прийти к общему знаменателю» с родителями. «Скорее всего, это моя спешка, мне все надо быстрей-быстрей-быстрей», — добавила она. Спортсменка отметила, что, несмотря на то, что она успела привыкнуть к самостоятельной жизни и не хочет возвращаться к родителям, иногда взрослая жизнь кажется ей сложной.

Ранее в феврале рэпер Macan рассказал, что он дарил родителям деньги на покупку квартиры.

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      Полина Кислицына
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