Медведев оценил последствия краха доллара

Медведев: последствия краха доллара ощутят на себе все экономики мира

Крах доллара ощутят на себе все экономики мира. Так последствия проблем оценил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру».

По его словам, России важнее, чтобы в Соединенных штатах была «спокойная ситуация», а не коллапс, который приведет к серьезным проблемам в экономике. «Америка — все-таки важнейший мировой игрок. Америка, к сожалению для мировой экономики, является ведущим эмитентом резервной валюты. И если эта валюта грохнется, то на самом деле, последствия будут для всех. В этом нужно отдавать себе отчет», — отметил Медведев.

Чтобы мировая финансовая система не пострадала от возможного краха американской валюты, ее необходимо постепенно вытеснять с первых позиций. Если одномоментно выдернуть доллар, в мире не настанет экономического благополучия — для этого нужно добиться баланса между платежными средствами, нужно развивать цифровые валюты, за которыми стоит будущее, подчеркнул представитель Совбеза.

Ранее американский бизнесмен, основатель компания Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с утверждением президента России Владимира Путина об ошибочности использования доллара в качестве оружия. По словам миллиардера, США переусердствовали, превращая доллар в рычаг давления.