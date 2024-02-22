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10:03, 22 февраля 2024Экономика

Медведев оценил последствия краха доллара

Медведев: последствия краха доллара ощутят на себе все экономики мира

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Крах доллара ощутят на себе все экономики мира. Так последствия проблем оценил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру».

По его словам, России важнее, чтобы в Соединенных штатах была «спокойная ситуация», а не коллапс, который приведет к серьезным проблемам в экономике. «Америка — все-таки важнейший мировой игрок. Америка, к сожалению для мировой экономики, является ведущим эмитентом резервной валюты. И если эта валюта грохнется, то на самом деле, последствия будут для всех. В этом нужно отдавать себе отчет», — отметил Медведев.

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Чтобы мировая финансовая система не пострадала от возможного краха американской валюты, ее необходимо постепенно вытеснять с первых позиций. Если одномоментно выдернуть доллар, в мире не настанет экономического благополучия — для этого нужно добиться баланса между платежными средствами, нужно развивать цифровые валюты, за которыми стоит будущее, подчеркнул представитель Совбеза.

Ранее американский бизнесмен, основатель компания Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с утверждением президента России Владимира Путина об ошибочности использования доллара в качестве оружия. По словам миллиардера, США переусердствовали, превращая доллар в рычаг давления.

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      Вячеслав Агапов
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