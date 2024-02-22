Кулеба и пресс-секретарь кабмина Польши обсудили наращивание поставок для ВСУ

Кулеба обсудил с пресс-секретарем кабмина Польши Грасем вопрос поставок для ВСУ

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба сообщил в X, что обсудил с пресс-секретарем кабинета министров Польши Павлом Грасем вопрос наращивания военных поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На обсуждении также присутствовал председатель комиссии по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль. «Благодарен за решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов на Украину», — написал Кулеба.

Стороны обговорили совместные усилия по наращиванию военных поставок для ВСУ. Глава украинского МИД добавил, что правительства обеих стран настроены на решение проблемных вопросов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал протесты польских фермеров на границе со страной. Он заявил, что они думают только о получении дохода и об обустройстве хорошей жизни для своих семей.