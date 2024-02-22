На Украине пожаловались на польских фермеров

Подоляк: польские фермеры унизили украинцев протестами на границе

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал протесты польских фермеров на границе со страной. Об этом он высказался в эфире телеканала ТСН.

По мнению чиновника, польские фермеры устроили забастовку на границе с Украиной, чтобы унизить жителей страны.

«Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжелом положении — я не про экономику сейчас, потому что с экономикой все понятно — они решили: "А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев"», — отметил он.

Подоляк добавил, что поляки не считают конфликт с Россией «достойным делом». Он обвинил граждан Польши в том, что они думают только о получении дохода и об обустройстве хорошей жизни для своих семей.

В ноябре 2023 года польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной. Позже к ним присоединились фермеры, обвинив Украину в нечестной конкуренции. 11 февраля сообщалось, что протестующие высыпали зерно из украинских фур на границе с Украиной.