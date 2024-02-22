Лавров указал на провал попытки Запада «украинизировать» повестку в G20

Лавров: попытки Запада «украинизировать» повестку G20 провалились

Попытки Запада «украинизировать» повестку встречи глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро провалились. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Попытки некоторых наших западных коллег на заседаниях министров Группы двадцати увести дискуссию от рассмотрения ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима, на голословное обвинение России и всячески украинизировать повестку дня — эти попытки развивающимися странами, большинством стран глобального Юга не поддерживаются», — сказал дипломат.

Ранее МИД Китая отреагировало на включение вопроса Украины в повестку заседания «Большой двадцатки» (G20), подчеркнув экономическую функцию форума. Представители китайского внешнеполитического ведомства отметили, что не является платформой для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности.