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10:56, 21 февраля 2024Мир

МИД Китая отреагировал на включение Украины в повестку заседания G20

МИД КНР подчеркнул экономическую функцию G20 после включения Украины в повестку

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Китая отреагировало на включение вопроса Украины в повестку заседания «Большой двадцатки» (G20), подчеркнув экономическую функцию форума. Об этом сообщает ТАСС.

«Консенсус G20 состоит в том, что данное объединение является крупнейшим форумом международного экономического сотрудничества, а не платформой для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности», — отметили представители внешнеполитического ведомства КНР.

Глава МИД России Сергей Лавров 21 февраля прибыл в Бразилию для участия в заседании министров иностранных дел стран G20. Перед этим он посетил Кубу и Венесуэлу.

Издание Bloomberg предупреждало о возможном исключении некоторых тем на форуме «Большой двадцатки» из-за политических разногласий и противоречий стран — участниц встречи.

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