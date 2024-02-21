МИД Китая отреагировал на включение Украины в повестку заседания G20

МИД КНР подчеркнул экономическую функцию G20 после включения Украины в повестку

Министерство иностранных дел (МИД) Китая отреагировало на включение вопроса Украины в повестку заседания «Большой двадцатки» (G20), подчеркнув экономическую функцию форума. Об этом сообщает ТАСС.

«Консенсус G20 состоит в том, что данное объединение является крупнейшим форумом международного экономического сотрудничества, а не платформой для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности», — отметили представители внешнеполитического ведомства КНР.

Глава МИД России Сергей Лавров 21 февраля прибыл в Бразилию для участия в заседании министров иностранных дел стран G20. Перед этим он посетил Кубу и Венесуэлу.

Издание Bloomberg предупреждало о возможном исключении некоторых тем на форуме «Большой двадцатки» из-за политических разногласий и противоречий стран — участниц встречи.