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06:30, 21 февраля 2024Мир

Лавров прибыл в Бразилию

Глава МИД России Лавров прибыл в Бразилию на заседание глав МИД стран G20

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в финальную точку своего латиноамериканского турне — Бразилию, где примет участие в заседании глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

Как передает ТАСС, правительственный борт прилетел из Каракаса в Рио-де-Жанейро. До этого российский министр посетил Кубу и Венесуэлу.

Как стало известно агентству Bloomberg, внутри G20 возникли разногласия. Об этом предупреждал и МИД России.

Ранее глава бразильского МИД Мауро Виейра заявил, что страна будет рада принять президента России Владимира Путина у себя на саммите G20 в ноябре 2024 года.

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      Марина Совина
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