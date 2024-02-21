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03:53, 21 февраля 2024Мир

МИД России предупредил о разногласиях в повестке G20 из-за Запада

МИД РФ: включение в повестку СМИД G20 непрофильных проблем множит разногласия

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Включение с подачи Запада в повестку саммита глав МИД (СМИД) стран «Группы двадцати» (G20) непрофильных проблем, в том числе темы Украины, деструктивно и множит разногласия, предупредило Министерство иностранных дел России на своем сайте.

«Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

С 21 по 22 февраля глава МИД России Сергей Лавров будет принимать участие в заседании глав МИД G20 в Бразилии.

Ранее глава бразильского МИД Мауро Виейра заявил, что страна будет рада принять президента России Владимира Путина у себя на саммите G20 в ноябре 2024 года.

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      Марина Совина
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