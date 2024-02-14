В МИД России анонсировали визиты Лаврова на Кубу и в Венесуэлу

Захарова анонсировала визиты Лаврова на Кубу, в Венесуэлу и Бразилию

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова анонсировала визиты главы ведомства Сергея Лаврова на Кубу, в Венесуэлу и Бразилию. Ее цитирует ТАСС.

Так, 19 февраля, Лавров посетит Кубу, где встретится с президентом и главой МИД республики Бруно Родригесом. 20 февраля от прибудет в Венесуэлу для переговоров с президентом Николасом Мадуро. С 21 по 22 февраля руководитель МИД РФ будет принимать участие в заседании глав МИД g20 в Бразилии.

Ранее Лавров заявил о необходимости формирования новой системы безопасности в Евразии. «Созрела задача формирования новой архитектуры континентальной безопасности на евразийском пространстве», — констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

