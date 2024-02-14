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12:51, 14 февраля 2024Мир

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы безопасности в Евразии

Лавров: назрела задача формирования континентальной безопасности в Евразии

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Назрела задача формирования новой системы безопасности в Евразии. Об этом в ходе правительственного часа в Государственной думе заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Созрела задача формирования новой архитектуры континентальной безопасности на евразийском пространстве», — констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Москва совместно с союзниками укрепляет потенциал ОДКБ как ключевой региональной оборонительной структуру. Он уточнил, что организация несет ответственность за обеспечение безопасности своих членов, а также за поддержание стабильности в Евразии.

Ранее Лавров выступил за мирный диалог с Киевом. Министр подчеркнул, что Россия готова к урегулированию украинского конфликта на основе учета реалий на земле.

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      Дарья Балацкая
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