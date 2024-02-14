Лавров выступил за решение конфликта на Украине при учете реалий на земле

Лавров: Россия готова к мирному диалогу по Украине при учете реалий на земле

Россия готова к урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле. За мирный диалог на таких условиях выступил глава МИД России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, трансляция идет на сайте портала «Дума ТВ».

«Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации», — сказал дипломат.

Он отметил, что с учетом текущей позиции западных стран вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается. По его словам, Запад не желает учитывать ни интересы России, ни реалии на земле.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин говорил, что западные лидеры допустили серьезную ошибку, сделав расчет на победу Украины над Россией с помощью Запада в виде денег и оружия. Он подчеркнул, что в отличие от Украины политическая ситуация в России стабильна, а экономика РФ «развивается довольно быстро».