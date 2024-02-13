Посол РФ в Лондоне Келин: западные лидеры ошибались, поставив на победу Украины

Западные лидеры допустили серьезную ошибку, посчитав, что Украина сможет одержать победу над Россией с помощью Запада в виде денег и оружия. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Россию вообще невозможно победить», — отметил он. Дипломат подчеркнул, что в отличие от Украины политическая ситуация в России стабильна, а экономика РФ «развивается довольно быстро». Кроме того, добавил Келин, у России огромные ресурсы.

Посол также прокомментировал заявление НАТО о планах России вторгнуться в другие страны Европы. По словам Келина, у России нет интереса к Польше или другим странам Балтии. «Мы полностью понимаем, что любая эскалация за пределами Украины приведет к мировому конфликту с разрушением всего», — сказал он.

Ранее экс-госсекретарь президента Николя Саркози Пьер Лелуш назвал ошибкой игнорирование Западом интересов России в конфликте с Украиной. Он также отметил, что вхождение Украины в НАТО не укрепит безопасность.