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12:18, 28 декабря 2023Мир

МИД Бразилии захотел принять Путина на саммите G20

Глава МИД Бразилии Виейра заявил, что будет рад принять Путина на саммите G20
СюжетСаммит G20

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Бразилия будет рада принять президента России Владимира Путина у себя на саммите G20 в ноябре 2024 года, заявил глава бразильского МИД Мауро Виейра. Его цитирует РИА Новости.

«Если он [Путин] захочет приехать, мы будем очень рады его присутствию», — заявил дипломат, выразив надежду, что российский лидер не будет арестован по приезде в Бразилию, являющуюся участницей Международного уголовного суда (МУС).

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Путин будет приглашен на саммит G20 в следующем году, но ему придется столкнуться с последствиями международного ордера, потому что Бразилия привержена Римскому статуту МУС.

До этого да Силва заявлял, что Путин будет в безопасности во время своего визита в Бразилию. По его словам, решение о возможном аресте российского президента во время приезда будут принимать суды, а не правительство или парламент.

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      Виктория Кондратьева
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