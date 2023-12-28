МИД Бразилии захотел принять Путина на саммите G20

Глава МИД Бразилии Виейра заявил, что будет рад принять Путина на саммите G20

Бразилия будет рада принять президента России Владимира Путина у себя на саммите G20 в ноябре 2024 года, заявил глава бразильского МИД Мауро Виейра. Его цитирует РИА Новости.

«Если он [Путин] захочет приехать, мы будем очень рады его присутствию», — заявил дипломат, выразив надежду, что российский лидер не будет арестован по приезде в Бразилию, являющуюся участницей Международного уголовного суда (МУС).

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Путин будет приглашен на саммит G20 в следующем году, но ему придется столкнуться с последствиями международного ордера, потому что Бразилия привержена Римскому статуту МУС.

До этого да Силва заявлял, что Путин будет в безопасности во время своего визита в Бразилию. По его словам, решение о возможном аресте российского президента во время приезда будут принимать суды, а не правительство или парламент.