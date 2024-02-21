Стало известно о разногласиях в G20

Bloomberg: G20 может исключить из заявлений политические темы из-за разногласий

Страны «Группы двадцати» (G20) расходятся во мнениях относительно ближневосточного и украинского конфликтов, в связи с чем «двадцатка» может быть вынуждена исключить упоминание геополитических тем в совместных заявлениях. О разногласиях внутри объединения стало известно агентству Bloomberg.

Речь идет, в частности, о конфликтах на Украине и в секторе Газа. По словам одного из источников, удаление всех чувствительных политических тем из заявлений G20 может снизить значимость формата, но даст странам возможность достичь консенсуса по другим вопросам.

Так, в преддверии саммита глав МИД стран G20 несколько государств, включая Бразилию и ЮАР потребовали включения в любое совместное заявление их позиции, согласна которой Израиль «совершает геноцид» в Газе. Однако такую формулировку отвергли несколько стран, в том числе Германия и США.

Согласно источникам агентства, Бразилия изучила стратегии, которые позволили бы избежать того, чтобы ближневосточный и украинский конфликты затмевали остальную повестку. В частности, предлагается выпустить одно заявление в ноябре, когда председательство Бразилии завершится, а не после каждого саммита министров.

Ряд стран глобального Юга считают, что G20 должна отказаться от любых упоминаний конфликтов, поскольку достижение консенсуса по ним кажется невозможным. Это может снизить политическую ориентацию будущих заявлений G20, а группа сфокусируется на первоначальных задачах — экономическом сотрудничестве и финансовой устойчивости, сообщают собеседники агентства.

Ранее МИД России предупредил, что включение с подачи Запада в повестку саммита глав МИД стран G20 непрофильных проблем, в том числе темы Украины, деструктивно и множит разногласия.

С 21 по 22 февраля глава МИД России Сергей Лавров будет принимать участие в заседании глав МИД G20 в Бразилии.

Ранее глава бразильского МИД Мауро Виейра заявил, что страна будет рада принять президента России Владимира Путина у себя на саммите G20 в ноябре 2024 года.