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20:26, 22 февраля 2024Силовые структуры

Лжецелительница похитила на магических обрядах 2 миллиона рублей и получила срок

В Ростове-на-Дону осудили на пять лет лжецелительницу, обманувшую 30 человек

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил местную жительницу Марию Белашову к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и покушении на него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что с января 2019-го по май 2022 года женщина представлялась целительницей Марией Морено и под видом оказания магических услуг похитила деньги у 30 человек. Переписку с клиентами женщина вела в мобильном приложении, где убеждала их, что при помощи своих способностей может сделать магические обряды и навести порчу.

Десять человек, заподозрив обман, отказались переводить ей деньги. Однако остальные оплатили услуги лжецелительницы. В результате общий ущерб потерпевших превысил два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что красноярским «целительницам» дали 2 года за похищение ценностей для снятия порчи.

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      Илона Палей
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