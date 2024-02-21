Мошенницы пообещали снять с россиянки порчу ее украшениями и попали в колонию

Красноярским «целительницам» дали 2 года за похищение ценностей для снятия порчи

Суд в Красноярске приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии двух «целительниц», похитивших у местной жительницы деньги и украшения под видом снятия порчи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, все произошло в апреле на улице Щорса. Мать и дочь подошли к пожилой женщине и убедили ее в том, что она больна из-за наложенной на нее порчи. Они пообещали исцеление, если «клиентка» принесет все ценности из дома для наговора. Получив деньги и украшения от россиянки на общую сумму 900 тысяч рублей, они начали «обряд». После совершенного «ритуала» мошенницы отправили потерпевшую домой принять душ и убедили принести им грязную воду. Вернувшись в установленное место, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Аферисток задержали по горячим следам. Их признали виновными по части 3 статьи 159 («Мошенничество в крупном размере») УК РФ и обязали возместить в пользу потерпевшей стоимость похищенных украшений и выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Ранее полицейские Владивостока задержали двух гадалок-аферисток, похищавших деньги у трех местных жительниц по видом снятия порчи.