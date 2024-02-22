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10:01, 22 февраля 2024Россия

Медведев назвал русских и украинцев одним народом

Медведев: русские и украинцы являются одним народом, а не двумя братскими

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Русские и украинцы являются одним народом, обратное утверждение не имеет под собой исторического обоснования, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

По словам Медведева, о том, что русские и украинцы являются хотя и братскими, но разными народами, никто не говорил до развала Советского Союза.

Зампред Совбеза указал на наличие языковых особенностей, которые отличают классический русский язык от южно-русского и малороссийского говора. «Но это, тем не менее, не означает, что это разные народы», — отметил он.

Во время общения с журналистами Медведев также оценил дальнейшие действия России в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва должна полностью обеспечить защиту своих интересов. Для этого нужно выполнить обозначенные президентом Владимиром Путиным цели спецоперации, пояснил зампред Совбеза.

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      Алан Босиков
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