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10:00, 22 февраля 2024Россия

Медведев оценил угрозу ядерной войны

Медведев: для всего человечества существует прямая и явная угроза ядерной войны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Для всего человечества существует прямая и явная угроза начала ядерной войны, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру».

По его мнению, ядерная война является реальным сценарием развития событий, из-за чего стрелки символических часов Судного дня сильно ускорились. Поэтому, как утверждает Медведев, в мире должны сделать все, чтобы такой сценарий не реализовался.

«И в этом я тоже вижу неспособность, извините, импотенцию этих западных властей, которые постоянно твердят одно и то же: "Да нет, это все русские пугают, они никогда этого не сделают". Они ошибаются», — подчеркнул политик.

Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие, если речь пойдет об угрозе для существования государства. Зампред Совбеза также напомнил, что США нанесли ядерный удар по Японии, который был, по его мнению, в 1945 году не нужен. После этого многие ошибочно думают, что такое оружие больше не будет применено, добавил он.

Ранее Медведев допустил ядерный апокалипсис в мире и заявил, что урегулировать мировой конфликт возможно через третью мировую войну. При этом он подчеркнул, что мир, в котором наступила ядерная зима, нельзя рассматривать в качестве победителя.

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      Анастасия Шейкина
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