Медведев оценил возможность восстановления отношений с США

Медведев: не стоит ожидать восстановления отношений РФ и США в ближайшие годы

Из-за враждебных и противоречивых действий США против России в ходе конфликта на Украине, не стоит ожидать восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном в ближайшие годы, этот срок может растянуться на десятилетия. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Я абсолютно уверен в том, что в ближайшее время капитального сближения с Западом, с Западной Европой, с Соединенными Штатами Америки, с англосаксонским миром не произойдет. Слишком глубокий разрыв образовался между нами, водораздел, если хотите. И его преодолеть будет очень и очень сложно», — оценил политик будущее стран.

Вместе с тем он отметил, что для преодоления этого разрыва и выстраивания отношений с Россией западные политики должны проявить свои интенции «в прямой, неприкрытой, откровенной форме».

Ранее Медведев заявил, что России безразлична политическая фигура, которая сможет победить на выборах президента США в ноябре 2024 года. При этом он подчеркнул, что по его личному мнению действующий президент США Джо Байден и предыдущий американский лидер Дональд Трамп больше «напоминают героев комиксов», нежели серьезных политиков.

