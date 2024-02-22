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10:00, 22 февраля 2024Мир

Медведев ответил на вопрос о возможной победе Трампа в США

Медведев: России безразлична фигура политика, который победит на выборах в США
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Хоть России и безразлична политическая фигура, которая победит на выборах президента США в ноябре этого года, Москва готова работать с любым политиком, который будет легитимно представлять Белый дом. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«По большому счету нам абсолютно безразлично, кто стоит у руля власти Соединенных Штатов», — сказал он.

Также зампред Совбеза отметил, что, по его личному мнению, действующий президент США Джо Байден и предыдущий американский лидер Дональд Трамп больше «напоминают героев комиксов», нежели серьезных политиков. «У меня постоянно возникает ощущение, что я наблюдаю персонажей комиксов, в известном смысле героев, которые изрекают мемы, формируют мемы, и которые являются поводом для бесконечных шуток и всего того, чем пестрит интернет и социальные сети», — поделился он.

Ранее Медведев заявил, что Россия в ходе СВО должна полностью обеспечить свои интересы. Бывший президент пояснил, что обеспечение интересов России заключается, прежде всего, в выполнении задач СВО, о которых говорил российский лидер Владимир Путин. Во-вторых, зампред Совбеза указал на необходимость создать защитный кордон, который будет страховать «от всякого рода поползновений на наши земли», не только от обстрелов, но и от активных наступательных операций.

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      Виктория Кондратьева
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