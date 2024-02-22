Медведев ответил на слова западных политиков о Навальном

Медведев: реакция западных политиков на смерть Навального выглядит удивительно

Реакция Запада на смерть Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) выглядит удивительно, ведь у них нет данных о том, что произошло. На слова западных политиков ответил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Я бы сказал скорее о другом: как на это отреагировали не у нас в стране, а за границей. Вот тот же самый [глава европейской дипломатии Жозеп] Боррель договорился до того, что нужно санкционные пакеты его именем называть. Это все выглядит удивительно, поскольку у них нет даже данных еще о том, что произошло», — сказал он.

По его словам, эти заявления уже превратились в политическую программу и пропаганду.

Ранее Медведев заявил, что в Европе исчезли лидеры со своей позицией, на смену им пришло поколение «тусклых технократов». Зампред Совбеза РФ отметил, что в ближайшие годы Европа не перестанет слушать США и быть их сателлитом, поскольку американцы очень хорошо воспользовались ее слабостью.