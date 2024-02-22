Медведев заявил об исчезновении в Европе лидеров со своей позицией

Медведев: в Европе исчезли лидеры со своей позицией

В Европе исчезли лидеры со своей позицией, на смену им пришло поколение тусклых технократов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Политик отметил, что в ближайшие годы Европа не перестанет слушать США и быть их сателлитом, поскольку американцы очень хорошо воспользовались ее слабостью, отбив у европейцев целый ряд экономических сфер и начав полностью обеспечивать безопасность на континенте.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что на европейском континенте исчезли лидеры — на смену им «пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы» и вместо национальных проблем выполняют указания из Вашингтона. «Да, там есть исключения, типа [премьер-министра Словакии Роберта] Фицо или [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, но это лишь подтверждает правило. А все остальные — это люди, у которых нет своей позиции», — отметил он.

По словам председателя Совбеза, у предыдущего поколения европейских политиков была внутренняя сила возражать по важным для их стран вопросам. Он напомнил, что Франция приостановила участие в военной компоненте НАТО, когда ею управлял Шарль де Голь, о чем даже и не сможет «заикнуться» нынешний французский президент Эмануэль Макрон.

«Это не означает, что они переходили на нашу сторону или отказывались от каких-то европейских идеалов. Нет, но они могли возразить», — заключил Медведев.

Ранее Медведев оценил возможность восстановление российско-американских отношений. Он выразил мнение, что из-за враждебных и противоречивых действий США в отношении России в ходе конфликта на Украине, сближения Москвы и Вашингтона не стоит ожидать в ближайшие годы.