Медведев: украинская государственность имеет не очень большие шансы сохраниться

Если от Украины в результате происходящего что-то останется, то такое государство будет иметь шансы сохраниться, хотя и не очень большие. О шансах Украины сохранить государственность рассказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«И в любом случае это вопрос, конечно, не сегодняшнего дня, но он будет стоять на повестке через некоторое время. Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете», — заявил он.

Медведев отметил, что в таком территориальном образовании может остаться «Лембергская область с центром в городе Лемберг (австрийское название города Львов — прим. «Ленты.ру»)», если об этом позаботятся власти Польши, или ряд других регионов. При этом он подчеркнул, что это не только военный, но и политический вопрос, а свое слово в нем также должны сказать люди, населяющие эти земли.

«Я об этом неоднократно говорил, что нынешнее украинское государство опасно для самих украинцев. И для них этот выбор выглядит так: или жизнь в нормальном, общем государстве с Россией, или, во всяком случае, на каких-то близких началах к общему государству, или бесконечная война. Они сами для себя должны сделать этот выбор», — пояснил зампред Совбеза России.

Ранее Дмитрий Медведев назвал взятие Авдеевки крупным успехом российских военных. Он также призвал прямо говорить, что все участники этой операции являются героями.